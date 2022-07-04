Канберра, 4 июля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз нарушил радиомолчание после своей поездки на Украину. Первым его действием было знакомство с брифингами по поводу бушующих наводнений в штате Новый Южный Уэльс. Об этом 4 июля сообщил телеканал Nine News.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Еще на прошлой неделе Альбаниз покинул континент, чтобы принять участие в работе саммита НАТО в Мадриде. Временно исполняющим обязанности главы федерального правительства стал его заместитель Ричард Марлз.

В публичном пространстве после визита в Киев Альбаниз появился на территории Польши.

Находясь в Восточной Европе, Альбаниз сказал журналистам, что он уже переговорил с премьер-министром Нового Южного Уэльса Домиником Перротте, а также с федеральным министром по чрезвычайным ситуациям Мюрреем Уоттом. По пути назад в Канберру он отметил, что хочет обеспечить достаточную помощь со стороны федерального правительства.