Донецк, , 10:06 — REGNUM Вооружённые украинские формирования обстреляли населённые пункты Александровка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

Уточняется, что в 09:30 (совпадает с мск) киевские боевики дважды с разных направлений обстреляли Александровку, выпустив по ней 12 снарядов калибра 122 мм и 15 мин калибра 120 мм.

Кроме того, отмечается, что в 09:05 ВСУ выпустили по Гольмовскому три снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что житель города Старая Русса Новгородской области, рядовой Дмитрий Зорин погиб при исполнении воинского долга в ходе военной специальной военной операции на территории Украины.