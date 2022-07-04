Волгоград, 4 июля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Мужчину, которого укусила гадюка, спасли врачи больницы №25 Волгограда.

Гадюка

Пациента доставили в реанимацию центра острых отравлений из Городищенского района в тяжёлом состоянии. По дороге в больницу он несколько раз терял сознание. Врачи ввели мужчине специальную сыворотку, он пошёл на поправку.

По словам пострадавшего, он работает поливальщиком, змея атаковала его на работе, когда он рукой залез под трубу, сообщают 4 июля «Новости Волгограда».