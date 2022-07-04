Сеул, 4 июля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и США проведут на этой неделе в Вашингтоне первую сессию диалога по экономической безопасности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

Напомним, что данный канал диалога был создан в рамках соглашения, достигнутого в ходе встречи президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и главы США Джо Байдена и направленного на углубление сотрудничества в области экономической и энергетической безопасности.

Известно, что 6 июля секретарь президента Южной Кореи по вопросам экономической безопасности Ван Юн Чжон отправится в Вашингтон, где встретится со старшим директором по технологиям и национальной безопасности Совета национальной безопасности США Таруном Чхабра.

Ожидается, что стороны обсудят пути выхода из кризиса в цепочках поставок, согласуют политику безопасности атомных электростанций, производителей полупроводников и других передовых технологий.