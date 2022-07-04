Париж, 4 июля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Во Франции начались кадровые перестановки в кабинете министров, передает BFM TV.

Richard Ying et Tangui Morlier Зал заседаний Франции

Как стало известно, потерпев поражение на последних выборах в законодательные органы, министр здравоохранения Брижит Бургиньон уступит свое место в правительстве Франсуа Брауну.

Амели де Моншален, министр экологического перехода и территориального единства Франции передаст полномочия Кристофу Бешю. Министр также потерпела поражение на выборах в законодательные органы.

Пост министра-делегата, отвечающего за отношения с парламентом займет Франк Ристер. Назначенный официальным представителем правительства Оливье Веран, который раньше отвечал за отношения с парламентом передаст полномочия Франку Ристеру.

Занимавший должность в МИД Франции Клеман Бон снова вернулся в правительство. Переизбранный во время последних выборов в законодательные органы, Клеман Бон займется транспортом.

Марлен Шьаппа возвращается в правительство, где она будет отвечать за социальную экономику и общественную жизнь. Во время последнего мандата она занимала пост министра-делегата, отвечающего за гражданство.

Как сообщало ИА REGNUM, после недолгого пребывания в министерстве по связям с парламентом бывший министр здравоохранения Оливье Веран станет представителем правительства Франции.