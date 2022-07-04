Берлин, 4 июля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. С призывом к киевскому режиму вступить в Международный альянс в память о Холокосте (IHRA) обратился уполномоченный немецкого правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн. Он заявил об этом 4 июля медиагруппе Funke.

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«Эта межправительственная организация является подходящим форумом, на котором вопросы, поднятые господином Мельником, могут обсуждаться на международном уровне», — сказал он, комментируя недавние заявления посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о Степане Бандере.

Также Кляйн уточнил, что да настоящего времени Киев не желал присоединяться к IHRA и отметил, что спровоцированные украинским послом дебаты должны способствовать скорейшему вступлению Украины в организацию.

При этом уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом указал, что считает недавние заявления Мельника проблематичными.

«Они подпитывают российский нарратив в текущем конфликте и, как правило, вызывают разногласия и непонимание среди дружественных государств», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что данные о причастности бандеровцев к массовым убийствам поляков и евреев якобы являются «неправдой», а также «русским нарративом».