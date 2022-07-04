Берлин, 4 июля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Запасов природного газа в Германии хватит на один-два месяца зимы. Об этом заявил руководитель Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Он спрогнозировал последствия возможного прекращения поставок российского газа.

По словам Мюллера, которые цитируют немецкие СМИ, если природный газ из России перестанет поступать и наступит средняя по температуре зима, «то запасённых на данный момент объёмов — с учётом наших обязательств по дальнейшей поставке газа в другие европейские страны — хватит, возможно, на один или два месяца».