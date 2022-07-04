Ростов-на-Дону, 4 июля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. За прошедшие сутки через пункты пропуска на границе в Ростовской области на территорию России прибыли свыше 17 тыс. беженцев из республик Донбасса. Об этом 4 июля сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна с беженцами из Донбасса

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17 тыс. граждан», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу населённый пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).