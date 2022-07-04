Сеул, 4 июля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В связи с жарой, охватившей Южную Корею, в стране зафиксирован рекордный спрос на электроэнергию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской энергетической биржи (KPE).

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Согласно опубликованным данным, в июне текущего года спрос на электроэнергию достиг отметки 71 805 МВт, что на 4,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что июньский показатель впервые превысил отметку 70 тыс. МВт.

По мнению экспертов, высокий спрос на электроэнергию вызван необычно жаркой погодой в сочетании с восстановлением экономики после пандемии коронавируса.

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