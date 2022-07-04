Воронеж, 4 июля 2022, 09:28 — REGNUM Администрация Воронежа готова оказать поддержку инициаторам установки памятника лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Клинских (Хою) в том случае, если конкурс по выбору проекта будет открытым. Об этом написал в телеграм-канале утром 4 июля мэр Воронежа Вадим Кстенин.
Он напомнил, что ранее администрация проводила опрос об установке памятника, и тогда более 86% поддержали инициативу. Однако комиссия по культурному наследию, которая и принимает окончательное решение, никаких ходатайств в дальнейшем не получала, добавил мэр.
Отметим, что с очередной инициативой об установке памятника лидеру «Сектора Газа» выступил депутат Воронежской гордумы Артём Рымарь — в своём телеграм-канале он сообщил о «давней мечте увековечить память своего земляка Юрия (Клинских) Хоя».
Отметим, вопрос установки памятника Юрию Клинских обсуждается в Воронеже периодически, в последний раз дискуссия по этому поводу разгорелась в начале 2021 года. Как сообщало ИА REGNUM, тогда против установки памятника Клинских выступили несколько преподавателей Воронежского государственного педагогического университета.
«Сектор газа» — культовая российская панк-группа, лидером и вокалистом которой являлся Юрий Хой. Всего группой было выпущено 13 альбомов и шесть официальных сборников. Музыкант скончался в Воронеже 4 июля 2000 года. Поклонники группы неоднократно инициировали установку памятника своему кумиру в Воронеже, однако объект так и не был согласован властями.