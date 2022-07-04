Воронеж, 4 июля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Администрация Воронежа готова оказать поддержку инициаторам установки памятника лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Клинских (Хою) в том случае, если конкурс по выбору проекта будет открытым. Об этом написал в телеграм-канале утром 4 июля мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Voronezh-city.ru Мэр Воронежа Вадим Кстенин

«Озвучена еще одна инициатива об установке в Воронеже памятника Юрию «Хою» Клинских, лидеру «Сектора Газа». Мы действительно ее обсуждали, и мнение по этому поводу у меня не изменилось», — написал глава города.

Он напомнил, что ранее администрация проводила опрос об установке памятника, и тогда более 86% поддержали инициативу. Однако комиссия по культурному наследию, которая и принимает окончательное решение, никаких ходатайств в дальнейшем не получала, добавил мэр.

«Если новая инициатива окажется действием, а не словами, считаю важным напомнить, что эффективным способом создать действительно качественное художественное произведение, а именно таким должен быть памятник Юрию Клинских, является открытый конкурс на лучший проект. Если инициатор готов выполнить все предусмотренные процедуры, управление культуры по моему поручению окажет все необходимое методическое и организационное содействие», — написал Кстенин.

Отметим, что с очередной инициативой об установке памятника лидеру «Сектора Газа» выступил депутат Воронежской гордумы Артём Рымарь — в своём телеграм-канале он сообщил о «давней мечте увековечить память своего земляка Юрия (Клинских) Хоя».

Отметим, вопрос установки памятника Юрию Клинских обсуждается в Воронеже периодически, в последний раз дискуссия по этому поводу разгорелась в начале 2021 года. Как сообщало ИА REGNUM, тогда против установки памятника Клинских выступили несколько преподавателей Воронежского государственного педагогического университета.

«Сектор газа» — культовая российская панк-группа, лидером и вокалистом которой являлся Юрий Хой. Всего группой было выпущено 13 альбомов и шесть официальных сборников. Музыкант скончался в Воронеже 4 июля 2000 года. Поклонники группы неоднократно инициировали установку памятника своему кумиру в Воронеже, однако объект так и не был согласован властями.