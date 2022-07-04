Париж, 4 июля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр страны Элизабет Борн должны провести скорую кадровую перестановку в правительстве, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Власти Франции еще не указали, когда состоится кадровая перестановка. На данном этапе в официальной повестке дня находится только общеполитическая речь Элизабет Борн. Речь запланирована на 6 июля. Элизабет Борн сначала выступит в Национальной ассамблее, а затем в Сенате.

Как сообщало ИА REGNUM, на курортах в Европе из-за антироссийских санкций наблюдается кризис из-за нехватки российских туристов — потери исчисляются миллионами евро, а некоторые территории и вовсе оказались в бедственном положении.

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