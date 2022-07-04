Донецк, 4 июля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования подвергли артиллерийским обстрелам Киевский район Донецка, Макеевку и Александровку. Об этом 4 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что в 08:20 (совпадает с мск) были зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ Киевского района Донецка и Макеевки, в ходе которых по ним было выпущено по 10 снарядов калибра 152 мм.

Также указывается, что в 08:45 украинские нацисты выпустили по Александровке семь снарядов калибра 122 мм и в 09:00 — ещё четыре снаряда калибра 152 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что квартал в Белгороде, попавший под обстрел по стороны Украины, охраняется дополнительными силами полиции.