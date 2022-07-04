Мадрид, 4 июля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что на турнире претендентов пытался больше играть в шахматы, чем играть на победу. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Шахматы

«Как себя чувствую после игры? Традиционный ответ — не знаю. В этом турнире я больше пытался играть в шахматы, чем играть на победу», — сказал Непомнящий.

По его словам, важным фактором является то, что ему не пришлось играть слишком долго и у него не было шестичасовой партии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов, который прошёл в Мадриде, и получил право сыграть в матче за титул чемпиона мира, который пройдёт в апреле 2023 года.