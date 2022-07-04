Донецк, 4 июля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования открыли огонь по Макеевке и Донецку. Об этом 4 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 8:20 с позиций в населённом пункте Пески был нанесён удар по Киевскому району Донецка, выпущено десять снарядов калибра 152 мм.

Одновременно с этих же позиций обстрелян Червоногвардейский район Макеевки. По нему выпущено десять снарядов калибра 152 мм.