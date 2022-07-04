Ташкент, 4 июля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Узбекистане парламент принял решение по статусу суверенитета Республики Каракалпакстан, сообщают 4 июля местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Парламент принял решение сохранить статус суверенитета Каракалпакстана в проекте поправок в конституцию страны. Возможное изменение статуса спровоцировало протесты в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, комендантский час объявлен президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым в Автономной Республике Каракалпакстан, где ранее произошли протестные акции, переросшие в беспорядки.