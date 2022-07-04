Сеул, , 08:56 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначит заместителя командующего войсками Южной Кореи и США генерала Ким Сын Гёма новым главой Объединенного комитета начальников штабов в начале текущей недели. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что Ким был выбран кандидатом на высшую военную должность 25 мая.

«Мы не выявили никаких оснований для дисквалификации», — добавили в администрации главы государства.

Ожидается, что уже 4 июля нынешний глава Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС Вон Ин Чхоль уйдет в отставку.

Ким Сын Гём станет первым председателем Объединенного комитета начальников штабов, который с 2006 года будет назначен на должность без парламентских слушаний.