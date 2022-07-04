Сеул, 4 июля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначит заместителя командующего войсками Южной Кореи и США генерала Ким Сын Гёма новым главой Объединенного комитета начальников штабов в начале текущей недели. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Известно, что Ким был выбран кандидатом на высшую военную должность 25 мая.

«Мы не выявили никаких оснований для дисквалификации», — добавили в администрации главы государства.

Ожидается, что уже 4 июля нынешний глава Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС Вон Ин Чхоль уйдет в отставку.

Ким Сын Гём станет первым председателем Объединенного комитета начальников штабов, который с 2006 года будет назначен на должность без парламентских слушаний.