Сочи, Краснодарский край, 4 июля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Санкт-петербургскому футбольному клубу «Зенит» нужен ещё один центральный защитник. Об этом 4 июля заявил главный тренер клуба Сергей Семак на пресс-конференции после матча с сербской «Црвеной Звездой».

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак

«У нас одна вакантная позиция на место центрального защитника», — сказал Семак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» одержал победу над «Црвеной Звездой» в товарищеском матче со счётом 2:1. Игра прошла 3 июля на стадионе «Фишт» в Сочи, на матче присутствовали более 30 тыс. зрителей.