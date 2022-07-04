Донецк, 4 июля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в результате украинских обстрелов погибли пять человек. Об этом 4 июля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В штабе опубликовали суточную статистику по пострадавшим в результате обстрелов. За период с 8:00 3 июля до 8:00 4 июля, в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять мирных жителей, ещё 20 получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Яковлевку утром 4 июля.