Сеул, , 08:26 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 6253 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, 164 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны.

Эксперты опасаются роста числа завозных случаев заражения коронавирусом, поскольку они исчисляются трехзначными числами более десяти дней подряд.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 395 864. Также за минувшие сутки в стране скончались четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 574 человека.