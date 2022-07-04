Новосибирск, 4 июля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В Новосибирской области в 2022 году стоит задача реализовать весь объём строительных программ на 100%. Об этом на оперативном совещании сегодня, 4 июля, заявил губернатор Андрей Травников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

По словам исполняющего обязанности министра строительства области Алексея Колмакова, в Новосибирской области удалось не допустить остановки строек и сохранить рабочие места в строительном секторе.

В свою очередь Травников напомнил, что в этом году принят серьёзный пакет мер для поддержки строительной отрасли со стороны федерального и регионального правительств.

«Мы не только не сократили государственный и муниципальный заказ, но и увеличили объём закупок по программам служебного жилья для бюджетников и квартир для детей-сирот, — подчеркнул он. — По поручению президента России Владимира Путина, мы должны с опережением выполнять программу по расселению жителей из аварийного жилья. Задача этого года — реализовать весь объём строек, которые обеспечены бюджетным финансированием».

В 2022 году Новосибирской области необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 1 млн 760 тыс. квадратных метров жилья. За шесть месяцев 2022 года в эксплуатацию введён 1 млн 22 тыс. кв. м жилья — на 38% больше показателей 2021 года.