Москва, 4 июля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. К концу текущей недели снизится температура воздуха в столице России, став более комфортной. Об этом 4 июля рассказала главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

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«Во вторую половину недели у нас будет переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, температура в четверг, 7 июля, днем — плюс 24-29 градусов, ночью — плюс 13-18 градусов. В последующие трое суток, с пятницы по воскресенье, по предварительным прогнозам, плюс 21-26 градусов — днем, плюс 12-17 градусов — ночью», — приводит её слова РИА Новости.

Также синоптик уточнила, что такие значения температуры воздуха будут более комфортными для жителей Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что «оранжевый» уровень погодной опасности объявлен из-за сильной жары на 5 июля в Москве.