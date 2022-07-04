Москва, 4 июля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 71 лесной пожар на общей площади 22 223 га. Об этом 4 июля сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

Carl Osbourn Лесной пожар

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 04.07.2020 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 71 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 22 223 га», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 117 лесных пожаров на общей площади 30 771 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мощный лесной пожар бушует на северо-западе острова Пелопоннес в Греции.