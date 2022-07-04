Новосибирск, 4 июля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. В Новосибирской области дольщики ещё восьми долгостроев получат компенсационные выплаты ППК «Фонд». Основание — ходатайство региональных властей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

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Уточняется, что компенсации за недостроенное жильё выплатят около 140 дольщикам. Такое решение принял наблюдательный совет фонда.

Выплаты от «Фонда» уже получают дольщики 16 новосибирских долгостроев — около 2 тысяч человек.