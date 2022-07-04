Афины , 4 июля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Мощный лесной пожар бушует на северо-западе острова Пелопоннес в Греции. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба пожарной службы страны.

ИА REGNUM Лесной пожар

Возгорание произошло днём 3 июля в области Элида (Илия) рядом с городом Ахайа. Из-за прямой угрозы жилым домам были эвакуированы жители четырёх населённых пунктов. Борьбу с огнём ведут более 195 пожарных, семь пеших групп и 48 единиц спецтехники.

Кроме того, в ликвидации лесного пожара задействованы вертолёты и самолёты. До наступления темноты в тушении огня принимали участие 11 воздушных судов, в том числе шесть самолётов и пять вертолётов. Утром сбросом воды над районом пожара заняты два самолёта и два вертолёта.

В Греции с приходом лета и жаркой погоды начался пожароопасный сезон. Всего на территории страны 3 июля зарегистрировано 53 лесных пожара. Как отмечают в пожарной службе, лето текущего года будет очень сложным в плане пожароопасной обстановки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Якутии зарегистрировано 52 лесных пожара, из них ведутся работы по тушению 18 пожаров, их общая площадь — более 14 тыс. га.