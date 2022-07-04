Москва, , 10:52 — REGNUM Канцлер Германии не верит в какие-либо гарантии для Украины, поэтому и усмехается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявил публицист Игорь Друзь.

Олаф Шольц © Raimond Spekking. Wikimedia Commons

«Олаф Шольц не мог удержать улыбку при словах о европейских «гарантиях безопасности» для Украины, поскольку знает, что они ничего не стоят», — заявил публицист.

Вожди Евросоюза и в период майдана публично выдали массу «гарантий» мира и богатства Украине в случае подписания ею соглашения об Ассоциации с Евросоюзом, напомним Друзь.

«И мы все прекрасно знаем, что эти «гарантии» обернулись войной и экономическим крахом. Украина нужна НАТО только в качестве тарана против России, а безопасность тарана никого не интересует: главное, чтобы он разрушал стены противника», — заключил публицист.

Напомним, что на саммите G7 канцлер Германии Олаф Шольц на вопрос журналистки о гарантиях для Украины просто усмехнулся и ответил «Да».