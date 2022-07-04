Каракас, , 06:58 — REGNUM Власти Венесуэлы осудили «подлую и жестокую диверсию против системы электроснабжения», произошедшую вечером 1 июля на подстанции «Panamericana», расположенной в столице страны и питающей важный район Каракаса. Об этом заявил министр энергетики Венесуэлы Нестор Ревероль в эфире государственного телеканала Venezolana de Televisión.

Венесуэла Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Этот подлый и жестокий акт саботажа против национальной системы электроснабжения [был зафиксирован] в 19:02», — сказал Ревероль.

По его словам, власти хотят еще раз заявить, что «электрическая война против народа Венесуэлы продолжается».