Богота, 4 июля, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Представители коренного населения юго-запада Колумбии сообщили, что 3 июля в сельской местности колумбийского департамента Нариньо, граничащего с Эквадором, вооруженные люди убили трех их товарищей. Об этом пишет агентство EFE.

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Отмечается, что в числе убитых были представители властей.

Объединение коренного народа ауа в заявлении, опубликованном в социальных сетях, сообщило, что убийства произошли на территории, принадлежащей муниципалитету Тумако.