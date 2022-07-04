Москва, 4 июля, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Верховный суд России вернул компании, аффилированной с олигархом Александром Мамутом, кассационную жалобу на решения нижестоящих инстанций, которые отказали заявителю в обязании Центробанка лишить лицензии банк «Траст». Спор АО «Синема Парк» и ЦБ РФ длится с апреля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

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29 июня 2022 года в карточке дела появилась запись — «письмо о возврате кассационной жалобы (представления)». Детали пока не сообщались. Ранее все инстанции, начиная с арбитража Москвы, отказали истцу в обязании Центробанк РФ «отозвать у ПАО Банк «Траст» лицензию № 3279 от 26 мая 2003 года на осуществление банковской деятельности банком».

Сам «Траст» участвовал в деле в качестве третьего лица и на одном из заседаний отметил, что компания «Синема Парк» ранее перестала исполнять обязательства по выплате банку процентов по кредитным договорам и обратилась с заявлениями о реструктуризации задолженности и предоставлении отсрочки накопленных процентов, но эту просьбу «Траст» оставил без удовлетворения. Это стало основанием для трёх отдельных судебных разбирательств, в которых АО настаивает на изменении условий договоров. Рассмотрение дел ещё продолжается.

АО, посчитав, что «банк не ведет банковскую деятельность, а осуществляет незаконную коллекторскую деятельность», попыталось обязать ЦБ РФ отозвать у «Траста» лицензию, но регулятор подобные притязания отверг. Это и стало причиной судебных разбирательств.

Напомним, компании «Синема Парк» в 2017 году были открыты три кредитные линии — на более чем 2,6 млрд рублей, на 6,1 млрд рублей и 1,9 млрд рублей.

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