Дамаск, 4 июля, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Российских десантников перебрасывают на северо-восток, ближе к границе с Турцией, вблизи от Ирака.

Beshr Abdulhadi Сирия

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«В Камышли прибыли около 300 российских десантников в полной амуниции. Пару дней назад прилетели еще два борта. Всего за две недели переброшено около 600 бойцов. Возможно десантники прибыли в Камышли для уничтожения бандформирований, которых Турция планирует использовать в ближайшее время», — сообщает телеграм-канал «Русская весна».

Как сообщало ИА REGNUM, посол Сирии в РФ Риад Хаддад в интервью ТАСС заявил, что США, Запад и Турция перенаправляют из Идлиба на Украину боевиков террористических организаций ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).