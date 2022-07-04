Москва, , 03:09 — REGNUM В арбитраж Москвы поданы финансовые иски, адресованные АО «31-й Государственный проектный институт специального строительства», которое является крупнейшим проектным институтом России в сфере разработки документации для объектов спецназначения. С института по заявлениям, пока не принятым к производству, Минобороны РФ требует выплаты почти 50 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Иски от ведомства поступили в базу 1 июля 2022 года. Сумма заявленных претензий по первому делу — 18 534 203,77 рубля, по второму — 31 222 689,9 рубля. Прочие детали ещё не известны, но эти дела не единственные с участием сторон. В середине мая 2022 года от Минобороны РФ к институту были поданы сразу три исковых заявления. Самый крупный из них рассмотрят 8 июля — на сумму 120 209 938,74 рубля.

Напомним, ранее министерство обратилось с претензиями к «ОДК-Кузнецов» из Объединенной двигателестроительной корпорации, требуя с него свыше 237 млн рублей.