Пекин, 4 июля, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Индекс деловой активности (PMI) для производственного сектора Китая составил 50,2 пункта в июне, по сравнению с 49,6 пункта в мае, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Значения выше 50 пунктов указывает на расширение активности, в то время как значения ниже 50 отражают ее сокращение.

«Поскольку ситуация с профилактикой эпидемий и борьбой с ними в Китае продолжает улучшаться, а политика и меры по стабилизации экономики вступают в силу более быстрыми темпами, общее восстановление экономики Китая набирает обороты», — сказал старший статистик бюро Чжао Цинхэ .

Субиндекс производства в июне составил 52,8 пункта, что на 3,1 процентных пункта больше, чем в предыдущем месяце, а субиндекс новых заказов составил 50,4 пункта, что на 2,2 процентных пункта больше, чем в мае. Данные также показали, что индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая составил 54,7 пункта в июне, по сравнению с 47,8 пункта в мае.