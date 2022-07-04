Пекин, , 02:55 — REGNUM Китай сообщил о положительном сальдо в своей международной торговле товарами за май, показали данные Государственного валютного управления КНР, передает агентство Синьхуа.

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Объем экспорта товаров в мае составил 1,8662 трлн юаней ($278,06 млрд), а импорта — 1,464 трлн юаней, что привело к профициту в размере 402,2 млрд юаней. Дефицит торговли услугами составил 50,8 млрд юаней, при этом экспорт и импорт сектора составили 188 млрд юаней и 238,8 млрд юаней соответственно.

Согласно данным, международная торговля товарами и услугами Китая в совокупности увеличилась на 14% в годовом исчислении до 3,757 трлн юаней в мае.

В долларовом выражении экспорт международной торговли товарами и услугами Китая в мае достиг $306,3 млрд, в то время как импорт составил $253,9 млрд, что привело к профициту в размере $52,4 млрд.