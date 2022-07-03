Париж, 3 июля, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» запланировал новые переговоры с миланским «Интером» о трансфере 27-летнего центрального защитника сборной Словакии Милана Шкриниара. Об этом 3 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

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По информации источника, парижский клуб также предпримет очередную попытку подписания нападающего «Сассуоло» и сборной Италии Джанлуки Скамакки.

В прошедшем сезоне Милан Шкриниар принял участие в 35-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил три желтые карточки.

Милан Шкриниар выступает за «Интер» с 7 июля 2017 года после перехода из «Сампдории» за 34 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость словацкого защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.