Донецк, 3 июля, 2022, 23:09 — ИА Регнум. В результате обстрела территории Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли, по последним данным, пять человек. Об этом 3 июля сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«В результате сегодняшнего обстрела вооруженными формированиями Украины в ДНР число погибших возросло до пяти человек, еще 13 мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики обстреляли Гольмовский и Доломитное.