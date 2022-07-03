Лисичанск, ЛНР, 3 июля, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Во время освобождения Лисичанса российские и луганские военные выматывали ВСУ. Об этом РИА Новости заявил командир полка «Ахмат», Герой России Замид Чалаев.

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«Мы расширили фронт, мы шли на Лисичанск, но у нас был фронт до 50 километров, чтобы «израсходовать» их. Мы знали, что в Лисичанске у них много сил и средств было в то время и много мирных. Чтобы мирные люди не пострадали, мы в полях, в маленьких селах их вынуждали, чтобы они шли на нас, и мы потихоньку, полтора месяца уже, всех их «израсходовали», — рассказал Чалаев.

Он также отметил, что ряд населённых пунктов отдавали ВСУ специально, чтобы выманить их из более густонаселённых территорий.