Донецк, , 22:12 — REGNUM В результате обстрела территории Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четыре человека. Об этом 3 июля сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина)

«В результате сегодняшнего обстрела вооруженными формированиями Украины в ДНР погибли четыре человека и еще 10 мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибра 152 мм.