Москва, , 21:08 — REGNUM 26-летний нидерландский фланговый нападающий Гирано Керк рассказал о своем будущем в составе московского «Локомотива».

Игрок ФК «Локомотив» Гирано Керк радуется забитому голу во время матча Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сборы в Бакове проходят отлично! Мое будущее? Я здесь, я хочу быть в «Локомотиве». Свое решение я менять не планирует», — цитирует Керка издание «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Гирано Керк принял участие в 23-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился пятью забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил три желтые карточки.

Керк выступает за «Локомотив» с 1 сентября 2021 года после перехода из «Утрехта» за 6 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 5,5 миллиона евро.