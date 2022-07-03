* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 20:33 — REGNUM Боевик террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который пытался проникнуть в турецкий район Джейланпынар провинции Шанлыурфа с территории Сирии, задержан военными. Об этом 3 июля сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на свои источники.

Солдат. Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По последним данным, боевика, который был задержан на основании разведданных, уже передали Управлению жандармерии Джейланпынара.

Отмечается, что власти Турции приняли меры по усилению безопасности на границе с Сирией.

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Университете национальной обороны в Стамбуле заявил, что Турция продолжит укреплять свои вооруженные силы вплоть до их превращения в сильнейшие в мире.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.