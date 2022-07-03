Сочи, Краснодарский край, , 20:25 — REGNUM Сегодня, 3 июля, в Сочи на стадионе «Фишт» санкт-петербургский «Зенит» в рамках товарищеской встречи сыграет с сербским клубом «Црвена Звезда». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Логотип «Зенита»

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Даниил Одоевский, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Вильмар Барриос, Алексей Сутормин, Зелимхан Бакаев, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Иван Сергеев, Малком.

«Црвена Звезда»: Милан Борян, Марко Гобелич, Александра Драгович, Кристиано Пиччини, Страхиня Эракович, Гелор Канга, Славолюб Срнич, Кингз Кангва, Милан Павков, Осман Букари, Ибраим Мустафа.

В последний раз «Зенит» и «Црвена Звезда» играли между собой 29 июня 2019 года в рамках товарищеской встречи. Тот матч завершился минимальной победой «сине-бело-голубых» со счетом 1:0, а единственный мяч на 38-й минуте встречи забил иранский форвард Сердар Азмун.