Хургада, Египет, 3 июля, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Генеральное консульство РФ в египетской Хургаде призвало соотечественников к бдительности после того, как на курорте погибли две женщин из-за нападения акулы, передаёт 3 июля РИА Новости.

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«Первого июля в районе Сахль Хашиш произошли два случая нападения акул на людей, завершившиеся летальными исходами. 3 июля акула была замечена у одного из пляжей в черте города Хургада», — сообщили в консульстве.

В дипмиссии просят российских граждан сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание, дайвинг и рыбалку в открытом море и у побережья.

«Неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу», — подчеркнули в сообщении.