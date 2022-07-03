Берлин, , 19:22 — REGNUM Никто не знает, когда завершится спецоперация России по защите ДНР и ЛНР. Об этом в интервью американскому телеканалу CBS заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ответ на вопрос о том, когда можно ожидать от России истощения её ресурсов, что не позволило бы ей продолжить спецоперацию на Украине.

Олаф Шольц Олаф Косинский

«Никто на самом деле не знает. Он [президент РФ Владимир Путин], пожалуй, является лидером очень великой страны, где живет много людей, где есть большие ресурсы», — сказал Шольц.

По его словам, российский лидер может продолжать спецоперацию на Украине «в течение действительно долгого времени».

При этом Шольц подчеркнул, что страны Запада могут оказывать помощь Украине «так долго, как это будет необходимо».