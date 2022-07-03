3 июля 2022 | Время чтения 5 мин

Итоговая резолюция Конференции «Мы и Япония: к нормализации отношений на основе исторической правды и национальных интересов России»

Анатолий Кошкин, , 19:35 — REGNUM В Москве в Доме Союзов 27 июня 2022 года состоялась конференция «Мы и Япония: к нормализации отношений на основе исторической правды и национальных интересов».

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

В конференции приняли участие депутаты Государственной думы РФ, члены Совета Федерации РФ, ведущие учёные-японоведы, общественные деятели, представители ветеранских и других общественных организаций.

На конференции были рассмотрены вопросы многостороннего характера: экономики, политики, безопасности.

Конференция поддерживает решение российского руководства прекратить переговоры по давно ставшему анахронизмом и эвфемизмом территориальных притязаний Японии «мирному договору», который по требованию японской стороны предусматривает сдачу японцам геостратегически-ключевого и ресурсно-богатейшего южнокурильского форпоста нашей страны в остроконфликтном Тихоокеанско-Азиатском регионе.

Отказ от изначально тупиковых переговоров, тем более после активного присоединения Японии к антироссийским санкциям и других враждебных шагов нынешнего японского правительства, выбивает почву из-под ног японских реваншистов и может открыть новые перспективы для нормализации добрососедских российско-японских отношений.

В этих условиях с учетом мнения широкой российской общественности создается благоприятная обстановка вернуть достойную оценку славной даты военной истории нашей страны — 3 сентября — День Победы над милитаристской Японией.

2-й Дальневосточный фронт. Чтение приказа о победе над Японией. 3 сентября 1945 года

Конференция поддерживает законопроект об уточнении формулировки по дате 3 сентября в перечне дней воинской славы России, внесённый 24 июня 2022 года группой членов СФ и депутатов ГД РФ от фракций партии «Единая Россия» и КПРФ.

Участники конференции заявляют и предлагают: