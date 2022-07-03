Анатолий Кошкин, 3 июля 2022, 19:35 — REGNUM В Москве в Доме Союзов 27 июня 2022 года состоялась конференция «Мы и Япония: к нормализации отношений на основе исторической правды и национальных интересов».

Япония
Япония
Иван Шилов © ИА REGNUM

В конференции приняли участие депутаты Государственной думы РФ, члены Совета Федерации РФ, ведущие учёные-японоведы, общественные деятели, представители ветеранских и других общественных организаций.

На конференции были рассмотрены вопросы многостороннего характера: экономики, политики, безопасности.

Конференция поддерживает решение российского руководства прекратить переговоры по давно ставшему анахронизмом и эвфемизмом территориальных притязаний Японии «мирному договору», который по требованию японской стороны предусматривает сдачу японцам геостратегически-ключевого и ресурсно-богатейшего южнокурильского форпоста нашей страны в остроконфликтном Тихоокеанско-Азиатском регионе.

Отказ от изначально тупиковых переговоров, тем более после активного присоединения Японии к антироссийским санкциям и других враждебных шагов нынешнего японского правительства, выбивает почву из-под ног японских реваншистов и может открыть новые перспективы для нормализации добрососедских российско-японских отношений.

В этих условиях с учетом мнения широкой российской общественности создается благоприятная обстановка вернуть достойную оценку славной даты военной истории нашей страны — 3 сентября — День Победы над милитаристской Японией.

2-й Дальневосточный фронт. Чтение приказа о победе над Японией. 3 сентября 1945 года
2-й Дальневосточный фронт. Чтение приказа о победе над Японией. 3 сентября 1945 года

Конференция поддерживает законопроект об уточнении формулировки по дате 3 сентября в перечне дней воинской славы России, внесённый 24 июня 2022 года группой членов СФ и депутатов ГД РФ от фракций партии «Единая Россия» и КПРФ.

Участники конференции заявляют и предлагают:

  • Реваншисты и русофобы в руководстве Японии приходят и уходят, а японский народ остаётся нашим соседом, и в нем имеются здравомыслящие круги, заинтересованные в добрососедских отношениях с Россией. Поэтому Конференция, отвергая враждебные антироссийские шаги нынешнего японского правительства и какие-либо территориальные претензии Японии к России, вместе с тем с позиций долговременных национальных интересов РФ готова поддерживать усилия по нормализации российско-японских отношений и развитию созидательного добрососедства, в том числе по линии налаживания политических, деловых и гуманитарных связей и обменов.

  • Запретить какую-либо деятельность японцев на южнокурильских островах и в прилегающих акваториях до тех пор, пока Япония не дезавуирует реваншистские и пересматривающие итоги Второй мировой войны парламентские законы 2009 года о «японском суверенитете на северных территориях» (за исключением благотворительной и научной деятельности, а также посещения могил предков удостоверенными их потомками).

  • Денонсировать «Соглашение между Россией и Японией о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов» от 21 февраля 1998 года как не отвечающее национальным интересам России.

  • Конференция считает целесообразным пересмотреть с точки зрения приоритета национальных интересов России действующие соглашения с японскими инвесторами по разработке полезных ископаемых России, в частности, в сфере нефтегазовых проектов на Северном Сахалине («Сахалин-2»).

  • Следует в ближайшее время собственными силами развернуть работы по добыче редкоземельного элемента рения на вулкане Кудрявый (остров Итуруп), что в значительной степени позволит обеспечить промышленность страны этим дефицитным металлом.

  • В ответ на продолжающуюся японскую картографическую агрессию при изображении «японскими» Курильских островов и южной части Сахалина в выпускаемых японскими ведомствами атласах, учебниках, путеводителях, туристических проспектах, а также в материалах японских выставок за рубежом, реагировать незамедлительно по линии МИД РФ.

  • В целях противодействия иностранной картографической агрессии и её пособникам на территории Российской Федерации считать целесообразным установление административной ответственности за грубое искажение изображения границ Российской Федерации или отсутствие на картах территорий, на которые претендуют иностранные государства.

  • Создать поддерживаемое правительством РФ Общество российско-японского сотрудничества с учётом опыта работы и с использованием архивов и имущества бывшего Общества «СССР — Япония».

  • Размещать в школьных учебниках доходчивую, правдивую и эмоционально-окрашенную информацию о решающем вкладе СССР и его Красной Армии в Победу над милитаристской Японией.

  • В сотрудничестве с Всенародным движением «Бессмертный полк России» и Всероссийским движением-конкурсом «Моя родословная» поддержать издание в центре и регионах «Книг памяти» по образцу книги, изданной профсоюзной организацией Государственной думы РФ. Привлечь при издании материалы из семейных архивов о предках — победителях, награждённых медалью «За Победу над Японией», дабы такие «Книги памяти» стали реликвией и объектом гордости в семьях потомков участников советско-японской войны 1945 года.

  • К 77-й годовщине Дня Победы над милитаристской Японией 3 сентября 2022 года изготовить памятную медаль для награждения потомков участников советско-японской войны 1945 г., а также представителей общественных организаций, ведущих активную борьбу за восстановление Дня Победы над Японией и защиту территориальной целостности и суверенитета Российской Федерации.

  • Для развития взаимопонимания между российской и японской молодёжью и налаживания добрососедских отношений предложить японским властям и организациям рассмотреть вопрос о проведении встреч потомков участников боевых действий в советского-японской войне 1945 г.

  • Рассмотреть предложение о создании Музея Победы над милитаристской Японией в Международном институте информатики, управления, экономики и права на условиях наделения его статусом филиала Музея Победы с соответствующим финансированием и привлечением экскурсий школьников и гостей столицы.

  • Наладить с китайскими, корейскими и монгольскими коллегами и с привлечением представителей (делегаций) из стран СНГ ежегодное проведение в России и в этих странах 3 сентября совместных мероприятий, посвящённых Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

  • Изыскать возможность издания для школьных библиотек однотомника Бориса Тимофеевича Воробьева с его увлекательными произведениями о подвигах солдат и офицеров Красной Армии в советско-японской войне 1945 года.

  • Поддержать Южнокурильскую ассоциацию развития (ЮКАР), которая в 2017 году выступила против затаскивания под видом «совместного освоения» японских предпринимателей на южные Курилы, чтобы приступить к реализации плана самостоятельного развития островов под лозунгом «Южные Курилы — Русская Земля! Свои острова освоим сами!».

  • Поддержать проект создания под государственным контролем и при страховых гарантиях Народной Дальневосточной Компании в целях форсированного развития восточных регионов страны, прежде всего сахалинско-курильского, через привлечение на льготных налоговых и иных условиях средств юридических и физических лиц, направляемых на освоение дальневосточных богатств.

  • Изучить планы по развитию навигации через незамерзающий глубоководный пролив Екатерины между островами Кунашир и Итуруп как кратчайшего и приобретающего стратегическое значение пути из Японского и китайских морей в Северную Пацифику и через Северный морской путь в Европу с перспективой строительства перевалочного хаба в одной из бухт Сахалина или Курильских островов.

  • Поддержать проект туристического освоения Сахалина и южнокурильских островов через организацию недельных туров китайских туристов преимущественно из континентальной 40-миллионной провинции Хэйлунцзян (центр Харбин) чартерными авиарейсами в Южно-Сахалинск и затем на круизных лайнерах по маршруту Корсаков — Итуруп — Кунашир — Шикотан — Корсаков — Южно-Сахалинск.

  • Издать материалы данной Конференции и распространить сборник среди депутатов всех уровней и гражданско-общественного актива.