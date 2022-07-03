Анатолий Кошкин, 3 июля 2022, 19:35 — REGNUM В Москве в Доме Союзов 27 июня 2022 года состоялась конференция «Мы и Япония: к нормализации отношений на основе исторической правды и национальных интересов».
В конференции приняли участие депутаты Государственной думы РФ, члены Совета Федерации РФ, ведущие учёные-японоведы, общественные деятели, представители ветеранских и других общественных организаций.
На конференции были рассмотрены вопросы многостороннего характера: экономики, политики, безопасности.
Конференция поддерживает решение российского руководства прекратить переговоры по давно ставшему анахронизмом и эвфемизмом территориальных притязаний Японии «мирному договору», который по требованию японской стороны предусматривает сдачу японцам геостратегически-ключевого и ресурсно-богатейшего южнокурильского форпоста нашей страны в остроконфликтном Тихоокеанско-Азиатском регионе.
Отказ от изначально тупиковых переговоров, тем более после активного присоединения Японии к антироссийским санкциям и других враждебных шагов нынешнего японского правительства, выбивает почву из-под ног японских реваншистов и может открыть новые перспективы для нормализации добрососедских российско-японских отношений.
В этих условиях с учетом мнения широкой российской общественности создается благоприятная обстановка вернуть достойную оценку славной даты военной истории нашей страны — 3 сентября — День Победы над милитаристской Японией.
Конференция поддерживает законопроект об уточнении формулировки по дате 3 сентября в перечне дней воинской славы России, внесённый 24 июня 2022 года группой членов СФ и депутатов ГД РФ от фракций партии «Единая Россия» и КПРФ.
Участники конференции заявляют и предлагают:
Реваншисты и русофобы в руководстве Японии приходят и уходят, а японский народ остаётся нашим соседом, и в нем имеются здравомыслящие круги, заинтересованные в добрососедских отношениях с Россией. Поэтому Конференция, отвергая враждебные антироссийские шаги нынешнего японского правительства и какие-либо территориальные претензии Японии к России, вместе с тем с позиций долговременных национальных интересов РФ готова поддерживать усилия по нормализации российско-японских отношений и развитию созидательного добрососедства, в том числе по линии налаживания политических, деловых и гуманитарных связей и обменов.
Запретить какую-либо деятельность японцев на южнокурильских островах и в прилегающих акваториях до тех пор, пока Япония не дезавуирует реваншистские и пересматривающие итоги Второй мировой войны парламентские законы 2009 года о «японском суверенитете на северных территориях» (за исключением благотворительной и научной деятельности, а также посещения могил предков удостоверенными их потомками).
Денонсировать «Соглашение между Россией и Японией о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов» от 21 февраля 1998 года как не отвечающее национальным интересам России.
Конференция считает целесообразным пересмотреть с точки зрения приоритета национальных интересов России действующие соглашения с японскими инвесторами по разработке полезных ископаемых России, в частности, в сфере нефтегазовых проектов на Северном Сахалине («Сахалин-2»).
Следует в ближайшее время собственными силами развернуть работы по добыче редкоземельного элемента рения на вулкане Кудрявый (остров Итуруп), что в значительной степени позволит обеспечить промышленность страны этим дефицитным металлом.
В ответ на продолжающуюся японскую картографическую агрессию при изображении «японскими» Курильских островов и южной части Сахалина в выпускаемых японскими ведомствами атласах, учебниках, путеводителях, туристических проспектах, а также в материалах японских выставок за рубежом, реагировать незамедлительно по линии МИД РФ.
В целях противодействия иностранной картографической агрессии и её пособникам на территории Российской Федерации считать целесообразным установление административной ответственности за грубое искажение изображения границ Российской Федерации или отсутствие на картах территорий, на которые претендуют иностранные государства.
Создать поддерживаемое правительством РФ Общество российско-японского сотрудничества с учётом опыта работы и с использованием архивов и имущества бывшего Общества «СССР — Япония».
Размещать в школьных учебниках доходчивую, правдивую и эмоционально-окрашенную информацию о решающем вкладе СССР и его Красной Армии в Победу над милитаристской Японией.
В сотрудничестве с Всенародным движением «Бессмертный полк России» и Всероссийским движением-конкурсом «Моя родословная» поддержать издание в центре и регионах «Книг памяти» по образцу книги, изданной профсоюзной организацией Государственной думы РФ. Привлечь при издании материалы из семейных архивов о предках — победителях, награждённых медалью «За Победу над Японией», дабы такие «Книги памяти» стали реликвией и объектом гордости в семьях потомков участников советско-японской войны 1945 года.
К 77-й годовщине Дня Победы над милитаристской Японией 3 сентября 2022 года изготовить памятную медаль для награждения потомков участников советско-японской войны 1945 г., а также представителей общественных организаций, ведущих активную борьбу за восстановление Дня Победы над Японией и защиту территориальной целостности и суверенитета Российской Федерации.
Для развития взаимопонимания между российской и японской молодёжью и налаживания добрососедских отношений предложить японским властям и организациям рассмотреть вопрос о проведении встреч потомков участников боевых действий в советского-японской войне 1945 г.
Рассмотреть предложение о создании Музея Победы над милитаристской Японией в Международном институте информатики, управления, экономики и права на условиях наделения его статусом филиала Музея Победы с соответствующим финансированием и привлечением экскурсий школьников и гостей столицы.
Наладить с китайскими, корейскими и монгольскими коллегами и с привлечением представителей (делегаций) из стран СНГ ежегодное проведение в России и в этих странах 3 сентября совместных мероприятий, посвящённых Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
Изыскать возможность издания для школьных библиотек однотомника Бориса Тимофеевича Воробьева с его увлекательными произведениями о подвигах солдат и офицеров Красной Армии в советско-японской войне 1945 года.
Поддержать Южнокурильскую ассоциацию развития (ЮКАР), которая в 2017 году выступила против затаскивания под видом «совместного освоения» японских предпринимателей на южные Курилы, чтобы приступить к реализации плана самостоятельного развития островов под лозунгом «Южные Курилы — Русская Земля! Свои острова освоим сами!».
Поддержать проект создания под государственным контролем и при страховых гарантиях Народной Дальневосточной Компании в целях форсированного развития восточных регионов страны, прежде всего сахалинско-курильского, через привлечение на льготных налоговых и иных условиях средств юридических и физических лиц, направляемых на освоение дальневосточных богатств.
Изучить планы по развитию навигации через незамерзающий глубоководный пролив Екатерины между островами Кунашир и Итуруп как кратчайшего и приобретающего стратегическое значение пути из Японского и китайских морей в Северную Пацифику и через Северный морской путь в Европу с перспективой строительства перевалочного хаба в одной из бухт Сахалина или Курильских островов.
Поддержать проект туристического освоения Сахалина и южнокурильских островов через организацию недельных туров китайских туристов преимущественно из континентальной 40-миллионной провинции Хэйлунцзян (центр Харбин) чартерными авиарейсами в Южно-Сахалинск и затем на круизных лайнерах по маршруту Корсаков — Итуруп — Кунашир — Шикотан — Корсаков — Южно-Сахалинск.
Издать материалы данной Конференции и распространить сборник среди депутатов всех уровней и гражданско-общественного актива.