Донецк, , 19:11 — REGNUM Населенный пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 3 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:20 — населенный пункт Красногоровка — населенный пункт Старомихайловка: выпущено 30 гранат из АГС», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики выпустили по Макеевке в ДНР еще три снаряда калибра 155 мм.