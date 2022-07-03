Донецк, 3 июля, 2022, 18:41 — ИА Регнум. В результате обстрела населенного пункта Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла мирная жительница. Об этом 3 июля сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

Солдаты ВСУ

«В результате обстрела вооруженными формированиями Украины в Александровке погибла женщина, ещё одна мирная жительница получила ранения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики выпустили по Александровке в ДНР шесть снарядов калибра 122 мм.