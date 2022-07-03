Рабат, 3 июля, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Король Марокко Мухаммед VI направил поздравление президенту Белоруссии Александру Лукашенко с Днём независимости страны. Об этом пишет информационное агентство Maghreb Arabe Press.

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Марокканский король выразил «теплые поздравления президенту Лукашенко и искренне пожелал дальнейшего прогресса и процветания белорусскому народу».

Мухаммед VI подчеркнул, что Марокко и Белоруссию «связывают узы, основанные на прочной дружбе и взаимном уважении».