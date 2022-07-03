Вашингтон, , 18:15 — REGNUM На сегодняшний день время переговоров по Украине ещё не пришло. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News.

Джон Кирби Secretary of Defense Public Affairs

«Президент [Украины] Владимир Зеленский может решить, как будет определяться победа и на каких условиях. Мы собираемся продолжить делать так, чтобы он мог добиться успеха на поле боя, чтобы добиться успеха за столом [переговоров]», — сказал Кирби.

По его словам, даже украинский лидер скажет, что сейчас не время для переговоров.