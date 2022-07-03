Каир, 3 июля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Еще одна женщина, на которую напала акула в районе Хургады на юге Египта, скончалась. Об этом сообщило в воскресенье, 3 июля, министерство окружающей среды Египта.

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О том, где именно произошел трагический инцидент и гражданство погибшей женщины, не сообщается.

Отмечается, что власти Египта для выяснения причин двух трагедий уже сформировали рабочую группу.

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля у берегов Египта жертвой акулы стала 68-летняя гражданка Австрии.