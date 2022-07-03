Москва, 3 июля, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Президент Турции Тайип Эрдоган своими заявлениями вмешался во внутренние дела Греции и, в частности, тем самым поддержал лидера оппозиционной партии СИРИЗА Алексиса Ципраса. Об этом заявил ряд греческих политиков, передаёт телеканал Skai.

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«Очевидное вмешательство» Эрдогана греческие политики увидели в недавнем заявлении турецкого президента. Последний выразил надежду, что избиратели «демократическим путём даст послание и урок своим правителям, которые гонятся за авантюрами, несущими катастрофический конец греческому народу».

Как считает официальный представитель правительства Яннис Иконому, Эрдоган недоволен усилением Греции «на всех фронтах».

«Теперь он предпринял попытку грубого вмешательства во внутренние дела нашей страны. Вполне естественно, что господину Эрдогану не нравится правительство, добивающееся успеха для родины», — заявил он.

По его словам, Эрдогана раздражает премьер-министр, поднявший международное представительство страны на новый уровень и «которому аплодировал весь конгресс США и которого приветствовал американский президент в Белом доме».

С аналогичным заявлением выступил первый заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис.

«Мы не окажем услуги господину Эрдогану. Греки сами решат, кого они хотят в свои правители, и я верю, что они снова проголосуют за премьер-министра Кириакоса Мицотакиса», — отметил он.